Marco Silva perto do despedimento e ingleses já lhe apontam sucessor

Poderá estar a chegar ao fim a ligação de Marco Silva ao Everton. Atualmente no 18.º posto e vindo de quatro derrotas consecutivas, o clube de Liverpool estará a ponderar avançar para a rescisão do contrato com o técnico português e, segundo a imprensa inglesa, até já estão a circular nomes para a sua sucessão, com David Moyes a ser o mais forte candidato.De acordo com o 'Mirror', o escocês de 56 anos, que orientou o clube entre 2002 e 2013, estará bastante interessado em assumir o cargo nos toffees, isto depois de nas últimas semanas ter recusado algumas propostas para comandar equipas do Championship e da League One.De notar que segundo as casas de apostas o escocês é mesmo o técnico favorito a suceder a Marco Silva, numa lista de candidatos na qual entram também Chris Wilder, Mikel Arteta, Rafa Benitez, José Mourinho e Eddie Howe.E por falar em casas de apostas, Marco Silva é precisamente o maior favorito a... ser o próximo treinador despedido da Premier League, à frente de Ole Gunnar Solskjaer e Mauricio Pochettino, treinadores que estão a viver arranques para esquecer no Manchester United e Tottenham, respetivamente.