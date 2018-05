Continuar a ler

O Everton vai ter de chegar a um entendimento com o Watford, anterior clube do luso, pois este apresentou uma queixa à Premier, acusando o rival de ter assediado o treinador em outubro passado. O emblema de Elton John reclama uma indemnização, sustentando que a entrada em cena do Everton desestabilizou Marco, que viria a ser despedido em janeiro.



Brands vai fazer cortes no plantel, por forma a ganhar músculo financeiro para contratar algumas ‘trutas’. Pretende ainda que Marco potencie as camadas jovens. O luso vai auferir um salário chorudo e está ansioso por iniciar o projeto, sabendo que não conta com a ajuda de Rooney, que se apresta para rumar ao DC United. O sonho de Marco é conquistar troféus pelo Everton, que está em jejum há mais de 20 anos, desde que Joe Royle o conduziu à vitória na Taça (1994/95) e na Supertaça (1995).



O Everton vai ter de chegar a um entendimento com o Watford, anterior clube do luso, pois este apresentou uma queixa à Premier, acusando o rival de ter assediado o treinador em outubro passado. O emblema de Elton John reclama uma indemnização, sustentando que a entrada em cena do Everton desestabilizou Marco, que viria a ser despedido em janeiro.Brands vai fazer cortes no plantel, por forma a ganhar músculo financeiro para contratar algumas ‘trutas’. Pretende ainda que Marco potencie as camadas jovens. O luso vai auferir um salário chorudo e está ansioso por iniciar o projeto, sabendo que não conta com a ajuda de Rooney, que se apresta para rumar ao DC United. O sonho de Marco é conquistar troféus pelo Everton, que está em jejum há mais de 20 anos, desde que Joe Royle o conduziu à vitória na Taça (1994/95) e na Supertaça (1995).

Marco Silva pode tornar-se treinador do Everton esta semana, sucedendo a Sam Allardyce. A imprensa inglesa refere que já existe um princípio de acordo, preparando-se o luso para assinar um contrato de três épocas. O clube de Liverpool vai ser o seu terceiro projeto na Premier, após as passagens por Hull City e Watford.O interlocutor do luso tem sido Marcel Brands, novo diretor de futebol do Everton. O dirigente acaba de chegar aos toffees, proveniente do PSV, mas vem há algum tempo negociando com o português. Um processo moroso, segundo a imprensa inglesa. Brands começa oficialmente a exercer funções na sexta-feira, podendo a primeira decisão ser... a contratação de Marco.

Autor: Nuno Pombo