Marco Silva: «Possivelmente, até merecíamos mais do que temos neste momento»

Marco Silva está a fazer uma época de monta ao serviço do Fulham, recém-promovido à Premier League. O técnico português afasta, contudo, a palavra "surpresa" para o que está a ser levado a cabo em Craven Cottage."Acredito que a palavra 'surpresa' possa fazer sentido para quem está de fora. Para nós, internamente, não faz, sinceramente. Não tem a ver com a posição na tabela que pode alterar em duas ou três jornadas. Tem muito mais a ver com a forma como nós temos jogado e temos merecido os resultados. Possivelmente, até merecíamos mais do que temos neste momento e forma como nos temos desenvolvido como equipa, individual e coletivamente. Essa é a nossa grande arma. Uma das primeiras palavras aos jogadores esta época foi a promessa de que iríamos ser muito competitivos nesta divisão e que não íamos alterar praticamente nada em relação à nossa forma de estar da época passada", explicou em declarações à Eleven Sports.O Fulham ocupa atualmente a sexta posição com 38 pontos em 24 jornadas, a apenas quatro pontos do 4º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.