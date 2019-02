Marco Silva "preparado para tudo" no reencontro com o Watford

Mais do que os encontros dos chamados grandes, a jornada 26 da Premier League terá no Watford-Everton um dos maiores pontos de interesse. Não tanto por aquilo que pode suceder em campo, até porque não há uma rivalidade por aí além entre hornets e toffees, mas sim pela forma como os adeptos da equipa da casa receberão Marco Silva. Antigo treinador do Watford, o técnico português não é muito bem visto em Vicarage Road e é mesmo esperada uma receção nada amigável. Mas nada que preocupe o treinador luso..."Creio que não é a altura certa para fazer reflexões sobre a temporada temporada. Não é o momento para falar sobre essa situação. O que posso dizer é que será um jogo muito duro. E se me questionam sobre a receção, no futebol temos de estar prontos para tudo. É normal quando estás a construir uma carreira", considerou o técnico luso de 41 anos, que tentará nesta partida voltar a vencer, depois de duas derrotas seguidas."Estou pronto para tudo e o meu trabalho é deixar os jogadores também prontos, para este que será um jogo duro. Como habitual, será decidido no relvado e será ganho pela melhor equipa. O mais importante de tudo para mim é deixar os meus jogadores preparados para isso. É esse o meu trabalho. Mais do que uma luta, os meus jogadores estão prontos para jogar um jogo de futebol. Em certos momentos, em certos juntos, pede-se que sejam mais agressivos, mas no bom sentido", finalizou.