Marco Silva quer garantir o melhor marcador do Brasileirão… Gabriel Barbosa. O avançado de 22 anos, que passou pelo Benfica em 2017, totaliza 18 golos na prova pelo Santos e é um dos desejos do técnico luso do Everton. As negociações estão em curso, com o jogador já em Itália, mas os 30 milhões exigidos pelo Inter Milão, clube que detém o passe de Gabigol, são um entrave. Um empréstimo com opção de compra pode ser a solução.