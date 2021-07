Marco Silva quer levar Fulham de volta à Premier League

Marco Silva orientou pela primeira vez uma sessão de treino à frente do Fulham e mostrou-se agradado com as indicações deixadas pelos jogadores. De regresso ao ativo, o técnico, de 43 anos, tem como grande objetivo fazer o Fulham voltar à Premier League, já que os cottagers irão disputar a 2.ª divisão, e não escondeu essa ambição.





“O Fulham faz com que os treinadores se sintam importantes e dá-lhes todas as condições para que sejam traçadas metas ambiciosas. O nosso objetivo é claro, voltar à Premier League! Penso que temos todas as condições para isso, embora saiba que o Championship é uma prova muito longa e difícil”, destacou o luso aos canais do Fulham, explicando a opção pelo clube londrino: “Foi uma decisão fácil. Tive ofertas de outros clubes, mas a do Fulham conseguiu convencer-me.”