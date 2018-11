Marco Silva quer segurar André Gomes: «É melhor que o Barcelona se esqueça um pouco dele»

Após a vitória sobre o Cardiff por 1-0, Marco Silva revelou que o Everton pretende ficar com André Gomes a título definitivo no próximo mercado de verão. O acordo que os toffees têm com o Barcelona não inclui opção de compra, mas o português está a realizar boas exibições ao serviço do clube inglês, o que leva a que o Everton queira ficar com ele.Marco Silva falou sobre o assunto após o jogo da Premier League, dizendo que o emblema de Liverpool pretende ficar com o futebolista, mas tem tempo para o conseguir."Creio que no momento adequado temos de fazer algo para conseguir um jogador como o André. Temos tempo. Estamos satisfeitos com ele e ele está a desfrutar do momento aqui. Não creio que seja um bom momento para falar do tema todas as semanas, porque é melhor que o Barcelona se esqueça um pouco dele", disse."Não queremos pressioná-lo para que tome uma decisão. No final da época, falaremos com os jogadores e com os clubes e depois tomaremos uma decisão", referiu.