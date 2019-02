Marco Silva responde a Deeney: «Sei bem o que ele me disse quando estivemos juntos»

Causaram sensação e provocaram algum mal-estar as declarações de Troy Deeney na quinta-feira , nas quais o jogador do Watford visou diretamente Marco Silva, mas o treinador português optou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, por não responder diretamente àquilo que avançado inglês referiu."Sobre o que o Troy disse ou não... Posso lembrar-vos daquilo que ele disse há dois meses. Se forem procurar o que ele disse nessa entrevista talvez percebam que tudo não passa de uma estratégia. E sei bem o que ele me disse quando estivemos juntos", disse o técnico luso, que não se mostrou muito preocupado com a possível receção hostil que terá em Watford, no reencontro com a sua antiga equipa.