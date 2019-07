Marco Silva 'rouba' Kean

Depois de muito avanços e recuos, Moise Kean está muito perto de ser anunciado como reforço de Marco Silva no Everton. Segundo a imprensa italiana, os toffees já terão chegado a acordo com a Juventus para garantir a contratação do avançado de 19 anos. Neste momento, faltará apenas serem acertados detalhes entre a formação inglesa e o jogador italiano, que não entrava nas contas de Maurizio Sarri para a Juventus em 2019/20. O Everton deve pagar 30 milhões de euros aos bianconeri, mais 10 M€ consoante objetivos. Já Moise Kean irá auferir um salário de 3 milhões de euros por ano, chegando hoje a Liverpool para assinar contrato.