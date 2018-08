O Everton encerrou este sábado a sua preparação para a nova temporada de Premier League, terminando da pior forma, ao perder por 3-2 na receção ao Valencia, no encontro que serviu para os toffees se mostrarem aos adeptos, num encontro disputado em Goodison Park com boa casa.Com João Virgínia no banco de suplentes, o conjunto de Liverpool perdeu em face dos golos de Rodrigo (6' e 22') e Daniel Wass (74'), curiosamente dois ex-jogadores do Benfica, sendo que o segundo golo do hispano-brasileiro foi apontado após assistência de Cristiano Piccini, ex-Sporting. Pelo Everton marcaram Cenk Tosun (16') e Keane (29'), dois golos que acabaram por ser insuficientes para impedir o desaire no fecho da pré-temporada. Nota ainda para a presença de Rúben Vezo nos che, com entrada marcada em campo aos 68 minutos.Na próxima semana o Everton inicia a sua temporada na Premier League com um duelo com o Wolverhampton, marcado para as 17h30 de sábado.

Autor: Fábio Lima