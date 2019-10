Marco Silva: «West Ham será um ponto de viragem para nós»

O Everton não atravessa o melhor momento da temporada, como atesta o atual 18º lugar na Premier League, com somente 7 pontos somados em oito jornadas. Mas a receção ao West Ham, agendada para este sábado (12H30), promete ser "um ponto de viragem", segundo as palavras, na conferência de imprensa de antevisão do confronto, do técnico Marco Silva.





"Vai ser uma partida em que precisaremos dos adeptos desde o primeiro minuto. Teremos momentos duros durante o encontro pois o adversário tem qualidade para nos colocar problemas. São nesses momentos que os adeptos têm de ser pacientes mas igualmente esperam um compromisso a 100% da equioa, exigindo de nós muita qualidade", começou por explicar, à imprensa inglesa, o treinador português."A chave de vencermos o West Ham estará nesta união. Acredito que será um ponto de viragem para nós, com o apoio dos nossos adeptos, para realizarmos uma boa exibição e vencermos", considerou Marco Silva.