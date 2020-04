Marcus Rashford angaria 20 milhões de libras para comprar refeições

Marcus Rashford divide o tempo entre os tratamentos para a lesão que contraiu no jogo com o Wolverhampton e as ações de caridade. O companheiro de equipa de Bruno Fernandes no Manchester United já conseguiu reunir um total de 20 milhões de libras através de diversas angariações.





Esta verba será agora canalizada para comprar refeições para as crianças necessitadas na região de Manchester, um projeto em que o jovem avançado se envolveu pessoalmente passando parte das tardes a preparar pacotes de produtos básicos que, em seguida, são entregues às famílias carenciadas.Esta ação do atacante em parte é explicada pelas dificuldades que viveu na sua infância. "Eu sei que este é um problema real. Lembro-me que na escola distribuiam pequenos almoços e aproveitava porque eram grátis", recordou recentemente o jogador uma entrevista concedida ao 'Times'.