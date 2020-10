Marcus Rashford lança campanha contra a fome

Marcus Rashford, que brilhou esta semana ao apontar o golo da vitória do Manchester United sobre o PSG, em Paris, na Liga dos Campeões, é a prova de que mesmo sendo jogador de futebol não é indiferente ao Mundo que o rodeia e, sobretudo, não esquece as dificuldades que passou enquanto criança no Reino Unido.

Depois de ter visto recusada a petição a solicitar que as crianças com dificuldades económicas tivessem direito a refeições gratuitas durante as férias escolares, o internacional inglês, de 22 anos, não baixou os braços e lançou uma campanha contra a fome, nas redes sociais, intitulada de ‘AllkidsMatter’. "Estas crianças são o futuro do nosso país e enquanto elas não tiverem voz, terão a minha!", prometeu o jogador numa mensagem publicada nas redes socais. Mais do que dar voz, Marcus Rashford colocou mãos à obra e esteve ele mesmo a ajudar na distribuição de alimentos para as famílias mais carenciadas. A iniciativa rapidamente tornou-se viral e restaurantes de Inglaterra e de todo o Mundo apoiaram a causa.

A luta contra a fome é um sinal de que em tempos de pandemia é importante sermos humanos, solidários e devemos, sobretudo, apoiar aqueles que mais precisam de momento.