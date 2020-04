Marcus Rashford recorda "altos e baixos" com Mourinho mas admite: «Melhorei como jogador»

Marcus Rashford não teve uma relação perfeita com José Mourinho no Manchester United, mas reconhece que aprendeu muito com o agora técnico do Tottenham.





"Foi difícil, mas olhando para trás, houve momentos que me deram força mental", reconheceu o jovem avançado inglês num podcast dos red devils."Melhorei muito como jogador naqueles dois anos em que trabalhei com o José. Nós tivemos altos e baixos, foi um período muito duro, mas garantidamente um período que me tornou melhor jogador", acrescentou.Mourinho levou Zlatan Ibrahimovic para Old Trafford, um jogador que já tinha trabalhado com o técnico português no Inter, e Rashford considera que o sueco também foi uma boa influência."A mentalidade dele vai além de qualquer coisa, nunca tinha visto nada assim. Ele não se importava com o que poderiam dizer dele, em termos de mentalidade foi determinante no meu desenvolvimento, principalmente na fase em que o José lá estava porque ele conhecia-o bem e sabia o que era preciso para 'sobreviver' sob a sua liderança", concluiu.