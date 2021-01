Marine vendeu 30 mil bilhetes virtuais para o jogo com o Tottenham e até Mourinho comprou um

Até há algumas semanas, poucos tinham ouvido falar num clube chamado Marine Football Club, mas tudo mudou nos últimos dias à boleia do jogo com o Tottenham, da Taça de Inglaterra. O mundo do futebol acordou para um modesto emblema do oitavo escalão do futebol inglês e a verdade é que até os próprios fãs dos spurs simpatizaram com o conto de fadas da equipa de Crosby, da zona de Liverpool, que por alguns dias foi o tema mais falado na Grã-Bretanha.





FULL TIME: Marine 0-5 Spurs. ATTENDANCE: 30,697 (virtual tickets). Absolutely fantastic support. Thank you, football world and @SpursOfficial. We will never forget it. #COYM — Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021

E mesmo sem adeptos nas bancadas (eles estavam lá a ver o jogo, mas do lado de fora), o encontro com os spurs foi um sucesso de bilheteira, já que o clube conseguiu vender mais de 30 mil ingressos virtuais para esta partida. A meta eram somente 5 mil, mas a campanha foi um verdadeiro sucesso, muito por culpa da promoção feita por algumas figuras do futebol inglês. E até José Mourinho decidiu ajudar e também adquiriu o seu, a troco de 10 libras (cerca de 11 euros).Contas feitas, o clube garantiu mais de 300 mil libras (332 mil euros) com esta campanha, algo que permite desde já liquidar as dívidas que ascendiam aos 110 mil euros. A essa verba podem também acrescentar alguns acordos de patrocínio para esta partida em concreto, algo que servirá certamente para garantir a sobrevivência do clube por vários anos.Note-se que este bilhete virtual valerá a entrada num sorteio para garantir a possibilidade de orientar a equipa num jogo de preparação, ainda que seja desde já garantido que, mesmo que ganhe, José Mourinho não irá reclamar o seu prémio...O efeito deste jogo também foi sentido nas redes sociais, já que o Marine conseguiu chegar perto dos 50 mil seguidores no Twitter, isto quando por volta das 13 horas deste domingo tinham apenas... 20 mil.