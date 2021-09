Mark Clattenburg e um momento tenso com Mourinho: «Atirei a chuteira à parede e disse 'f..., saia daqui!'»

Mark Clattenburg foi um dos árbitros mais conceituados do futebol europeu e mundial. Terminou a carreira ao alto nível em 2017 após 13 épocas na Premier League e publica agora uma autobiografia - 'Whistle Blower' (Denunciante) - na qual revela episódios 'bombásticos' do seu percurso.





A relação com José Mourinho nunca foi propriamente pacífica e um desses episódios, que envolve precisamente o treinador português, foi esta sexta-feira divulgado pelo 'Daily Mail' num artigo de opinião escrito pelo próprio Clattenburg. "Perguntam-me muitas vezes se houve um jogo que me fez decidir abandonar a Premier League e o que se segue é o mais próximo que me lembro do momento em que pensei ‘não quero saber mais disto’", começa por contar o antigo árbitro, que em 2016 dirigiu as finais da Champions e do Europeu conquistado por Portugal em França."Foi num jogo entre Stoke City e Manchester United, a 21 de janeiro de 2017. O Wayne Rooney bateu o recorde de golos de Sir Bobby Charlton pelo United com um livre direto perto do fim que deu o empate 1-1. Depois do jogo, alguém bateu à porta do meu balneário. Era o treinador do United, José Mourinho, que entrou. Eu estava a tirar as chuteiras e disse-lhe: ‘Desta vez deve estar feliz. Não pode culpar-me pelo empate, pois não?’", conta Clattenburg.Acontece que a reação do Special One foi inexperada... e irritou o britânico. "‘Posso’, disse ele [Mourinho]. Começou a falar de uma mão na bola do Ryan Shawcross na área do Stoke. 'Está a falar de quê? Eu decidi bem e sei o que fiz’, respondi. ‘Não, eu vi o vídeo, decidiste mal’, insistiu. Aí, peguei na chuteira e atirei-a contra a parede mesmo ao lado dele. ‘F…, saia do meu balneário. Saia!’", relata Mark Clattenburg."Mourinho congelou. Passei-me com ele e não estava mais para aturar aquilo. Estava tão farto daqueles ‘mind games’ ridículos. Fui para casa, revi o jogo e vi que acertei, pois a bola bateu no peito do Shawcross. Naquela noite fui para a cama e percebi que já estava farto. Pensei para mim: ‘não vou chatear-me mais com idiotas destes’", conclui Clattenburg, que em 2018 e 2019 ainda dirigiu encontros das ligas da Arábia Saudita e China, respetivamente.