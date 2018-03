Continuar a ler

Antigo jogador de grandes clubes como o Manchester United, o Barcelona, o Bayern Munique e o Chelsea, Hughes iniciou a sua carreira de treinador principal a orientar a seleção do País de Gales (1999/2004), seguindo-se os ingleses do Blackburn Rovers (2004/2008), do Manchester City (2008/2009), do Fulham (2010/2011) e do Queens Park Rangers (2012).Hughes, que esteve à frente do Stoke City desde 2013, tendo sido despedido em janeiro deste ano, estreia-se já no próximo domingo, quando defrontar o Wigan, equipa da 'League One' (terceira divisão), em jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra.