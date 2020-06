Mark Lawrenson: «Klopp melhorou todos os jogadores, menos o Karius»

Antigo jogador do Liverpool - atuou nos reds entre 1981/82 e 1987/88 -, Mark Lawrenson deixou rasgados ao trabalho feito por Jürgen Klopp nos reds, numa análise na qual considerou que todos os jogadores que foram 'tocados' pelo alemão acabaram por melhorar. Todos menos Loris Karius, o guarda-redes alemão que ficou ligado à derrota na final da Champions de há duas temporadas.





"Quando o Jürgen Klopp chegou ao clube sentimos logo uma mudança no clima. Em poucos meses já sabias que era algo completamente diferente. Detesto aquela história de quando chega um jogador pequeno e argentino e dizem logo que é o novo Messi. Não é. Quando o Klopp chegou todos disseram que ele ia ser o Shankly. E a verdade é que foi do mesmo estilo em tudo o que fez. Entendeu a história do clube, os adeptos...", explicou, em declarações à BBC Sport."Olhando para os jogadores que contratou não consigo encontrar um que não tenha rendido. E todos os jogadores que teve acabaram por melhorar. O Karius foi o único que não aconteceu isso, mas o resto... Estejas onde estiveres, se tornares os teus em melhores jogadores, então estás a fazer um trabalho do caraças. Isso e a forma como jogam", analisou.