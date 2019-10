Marko Grujic revela troca de mensagens com Klopp

O médio sérvio Marko Grujic está emprestado pelo Liverpool ao Hertha de Berlim, clube onde tem mostrado qualidade como titular, tendo já anotado dois golos, um deles frente ao Bayern Munique. E numa altura em que se fala com insistência da possibilidade do jogador regressar a ‘casa’ já na reabertura do mercado, o craque de 23 anos revelou ao Liverpool Echo que mantém contacto direto com o treinador alemão, não rejeitando essa possibilidade.

"Eu e o Klopp trocamos muitas mensagens. Também tenho contacto próximo com o Julian Ward, que é o membro da equipa técnica responsável pelos jogadores emprestados. Ele vê os meus jogos todos e falamos por mensagem depois de cada partida", revelou.

"Também sou muito próximo do Dejan Lovren e do Roberto Firmino, que são pessoas fantásticas. Por vezes tenho saudades de Liverpool, como é óbvio. Trata-se de uma das maiores equipas do mundo mas sei que atualmente é importante para mim jogar com regularidade", rematou.