Markovic gostou de 'tweet' e deixou adeptos do Liverpool à beira de um ataque de nervos

Afastado da equipa principal do Liverpool, Lazar Markovic cumpre aqueles que serão os seus últimos meses nos reds (tem contrato até final da época) e, ao que parece, não vai vivendo tempos fáceis. Veja-se o que sucedeu na terça-feira, pouco depois da derrota red diante do Estrela Vermelha , quando o ex-Benfica e Sporting decidiu fazer gosto num 'tweet' repleto de bandeiras da Sérvia. A situação foi de imediato captada por vários adeptos do Liverpool, que ligaram aquela ação ao facto de o Estrela Vermelha ser uma equipa sérvia, entendendo-a até como uma celebração pelo fracasso no jogo da Liga dos Campeões."Deveríamos ter levado o Markovic para a Sérvia, a sua terra natal. E deixá-lo por lá"; "Mandem-no para uma equipa da League One... para derreter"; "o facto de teres gostado desta publicação só mostra a razão pela qual a tua carreira não vai a lado nenhum". Estas foram algumas das imediatas reações ao movimento do jogador nas redes sociais, levando mesmo a uma resposta do próprio, que se defendeu das acusações com um argumento que... faz todo o sentido."Caros. Fiz um gosto numa publicação com bandeiras sérvias. Sou um antigo jogador do Partizan e um grande adepto. Por isso, não poderia estar a celebrar a vitória do Estrela Vermelha, muito menos diante do Liverpool. Obrigado a todos", escreveu o jogador de 24 anos.