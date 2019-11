Markus Babbel: «Quando jogava no Liverpool fumava, bebia... Tive que vir embora»

O alemão Markus Babbel, um dos líderes da 'mannschaft' nos anos 90, confessou no 'The Coaches' Voice' que a sua vida em Inglaterra, quando jogou no Liverpool, não era propriamente muito profissional.





"Para um homem solteiro a cidade de Liverpool e a Inglaterra, em geral são lugares ideiais, mas para um futebolista...", explicou o agora treinador, de 47 anos. "Eu bebia, fumava... Estava a recuperar de uma lesão e precisava de disciplina, mas durante dois anos tive um mau estilo de vida. Por isso tive de vir embora, precisava de disciplina."O agora treinador dos Western Sydney Warriors, na Austrália, jogou entre 2000 e 2003 no Liverpool; foi emprestado ao Blackburn Rovers em 2004, sendo depois transferido para o Estugarda, onde terminou a carreira. "Para voltar a ser futebolista a 100 por cento era inevitável mudar de ares. Em Inglaterra é bastante fácil fazer coisas estúpidas."