Anthony Martial está em maus lençóis no Manchester United, após ter falhado o regresso ao estágio dos red devils nos Estados Unidos da América. O tinha sido autorizado a ausentar-se devido ao nascimento do filho, mas não voltou e falhou os dois últimos embates da equipa na International Champions Cup.Segundo relata o britânico 'Mirror', esta atitude pode custar ao jogador uma multa de mais de 200 mil euros, sensivelmente o que recebe em duas semanas de trabalho. No entanto, as consequências podem ser ainda mais severas: José Mourinho entende que Martial não reúne as condições psicológicas necessárias para estar no plantel e o jogador pode mesmo deixar Old Trafford.O mesmo jornal escreve ainda que o clube inglês quer receber cerca de 78 milhões de euros pelo passe do jogador, que há três anos custou 60 milhões quando foi comprado ao Monaco.

Autor: Luís Miroto Simões