Martinelli fecha a porta ao Real Madrid

Gabriel Martinelli, avançado do Arsenal, é uma das jovens promessas seguidas por vários clubes europeus, incluindo o Real Madrid. No entanto, o jovem brasileiro dos gunners deixou claro que não pensa em deixar o clube, apesar dos possíveis interesses dos tubarões europeus.





"Interesse do Real Madrid? Quero ganhar a Liga dos Campeões e muitos outros títulos para os adeptos do Arsenal. Eles merecem o melhor, não apenas os adeptos, mas todo o clube. Gostava de devolver-lhes algo depois de tudo o que fizeram por mim até agora", revelou o jogador em entrevista à revista 'FourFourTwo'.Martinelli também expressou o seu agrado com o novo técnico Mikel Arteta. "Ele é brilhante. Dá muita atenção aos movimentos e continua a puxar por mim para melhorar o meu nível de jogo, não apenas no ataque mas também na defesa. O ‘chefe’ é taticamente um sábio, gosta de mostrar exatamente o que temos fazer em campo", afirmou Martinelli.O avançado chegou ao Arsenal em 2019 proveniente do Ituano por cerca de 7 milhões de euros, e na sua primeira temporada em Inglaterra fez 10 golos em 26 jogos, estando neste momento avaliado em 30 milhões de euros. Contudo, será expectável que o seu valor de mercado venha a crescer exponencialmente nas próximas temporadas, visto que apenas tem 18 anos de idade.