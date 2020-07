Más notícias para Mourinho: Eric Dier suspenso por confrontar adepto na bancada

O internacional inglês Eric Dier, formado no Sporting, foi castigado pela Federação Inglesa de Futebol com quatro jogos de suspensão e uma multa de 40.000 libras (cerca de 44 mil euros), por confrontar um adepto. O incidente aconteceu no início de março, antes da suspensão das competições devido à covid-19, com Eric Dier a subir vários degraus das bancadas, atrás de um adepto em fuga, depois de este ter alegadamente insultado o irmão do jogador, Patrick Dier, durante um jogo.





Na ocasião, o Tottenham, de José Mourinho, tinha acabado de ser eliminado da Taça de Inglaterra diante do Norwich, depois de um empate a 1-1 no tempo regulamentar e de ter perdido na marcação de grandes penalidades.A comissão disciplinar da Federação indica que o caso foi analisado em 03 de julho e que Eric Dier admitiu, em sua defesa, a infração de "conduta imprópria", mas não o de "ameaça".O jogador é castigado com efeito imediato, o que significa que estará de fora dos próximos quatro jogos dos 'spurs' na Liga inglesa, com Bournemouth e Newcastle fora e Arsenal e Leicester em casa, a cinco jornadas do final.Após o incidente, José Mourinho colocou-se ao lado do seu atleta, apesar de reconhecer que a reação de Dier não deveria ter sido aquela. "O Eric Dier fez aquilo que nós, enquanto profissionais, não devemos fazer, mas que, nestas circunstâncias, todos nós faríamos. Quando alguém te insulta ou a tua família está envolvida, especialmente o teu irmão mais novo... A pessoa em questão insultou o Eric, o irmão mais novo dele...", considerou o técnico português.