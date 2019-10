Mason Greenwood renova até 2023 pelo Manchester United

Mason Greenwood assinou um novo contrato com o Manchester United válido até 2023, com mais uma época de opção. O anúncio foi comunicado esta sexta-feira, no site oficial do clube inglês, depois de um arranque muito promissor do jovem avançado de 18 anos ao serviço dos red devils, com dois golos apontados em 9 jogos esta temporada.





"Tendo crescido como adepto do Manchester United, jogar na primeira equipa é um sonho tornado realidade", confessou o atacante, que ingressou na academia com 7 anos. "Sei que, ao jogar neste clube, represento toda a academia e quero retribuir toda a confiança que os meus treinadores me deram ao longo da formação."O técnico dos red devils, Solskjaer, não poupou elogios ao novo pupilo: "Desde que chegou à primeira equipa, impressionou toda a gente com a sua atitude. Tem todos os atributos para tornar-se um jogador de topo."