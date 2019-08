Mason Mount ajuda jovens colegas do Chelsea

Mason Mount, de 20 anos, está a viver momentos de sonho ao serviço do Chelsea, mas nem assim esquece as suas origens e tudo aquilo que teve de ultrapassar para se tornar profissional de futebol e alinhar num dos maiores emblemas da Europa.

Com 2 golos anotados em 3 encontros disputados está época na Premier League, o médio ofensivo tem caído nas boas graças treinador Frank Lampard e os adeptos blues também já se vergaram ao seu talento. Agora foi a vez de conquistar tudo e todos através da simpatia com que ajudou alguns ‘colegas’ de clube.

Um grupo de jovens jogadores das academias do Chelsea ficaram sensibilizados depois de descobrirem que Mount assumiu as despesas das várias refeições num restaurante próximo do centro de treinos da equipa londrina.

Mount passou pelo restaurante, viu que estavam vários jovens do clube a almoçar e garantiu que as refeições ficavam pagas, mostrando que não esquece que há poucos anos estava na mesma posição, a lutar em busca de um sonho.

Um gesto que segue a linha humilde do jogador e que, de resto, foi destacada já pelo treinador do Chelsea.

"Não quero alimentar muito as expectativas relativamente a ele. Mas posso dizer que é um jogador extremamente humilde e que não para nunca de trabalhar. Não é daqueles que quer ser o melhor do mundo e partir tudo. Quer ser o melhor do Chelsea e depois o melhor de Inglaterra. E acho que o vai conseguir", destacou Frank Lampard.