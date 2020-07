Matheus Pereira faz hat-trick de assistências no triunfo do West Bromwich Albion

Matheus Pereira continua a brilhar no Championship e este domingo fez 3 assistências no triunfo (4-2) do West Bromwich Albion frente ao Hull City, ajudando assim os 'baggies' a manterem o 2.º lugar tabela, que vale a subida direta à Premier League.

Foi a 19.ª assistência no campeonato para o extremo brasileiro (tem também 8 golos) que está emprestado pelo Sporting mas vai continuar no clube inglês e render 9,5 milhões de euros aos cofres leoninos.





A décima nona assistência de Matheus Pereira esta época. E que assistência. Matheus é um poema. Que jogador... pic.twitter.com/50pa1lKQ51 — Sporting Things (@Sporting_Things) July 5, 2020

Krovinovic, que está cedido pelo Benfica, também foi titular no atual vice-líder do Championship, a 1 ponto do Leeds United, que comanda a tabela a 5 jornadas do fim.