Mathew Ryan promete doar 310€ por cada defesa feita na Premier League

Mathew Ryan tornou-se esta quinta-feira na mais recente figura desportiva a prometer auxílio à emergência que assola Austrália com base no desempenho dentro de campo. No caso, segundo publicação do guarda-redes do Brighton, no Twitter, o australiano prometeu doar 500 dólares australianos (310 euros) por cada defesa que for feita na jornada deste fim de semana da Premier League.





I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you’re able to contribute. Thank you https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ — Maty Ryan (@MatyRyan) January 9, 2020

"Em face da devastação causada pelos incêndios na Austrália, vou doar 500 dólares australianos por cada defesa registada por todos os guarda-redes da Premier League na jornada deste fim de semana", escreveu o guardião, que é natural de Plumpton, na zona de Nova Gales do Sul.Caso se alcance um registo similar à última jornada da prova, com 60 defesas feitas pelos guardiões da Premier League, Ryan irá doar uma verba em torno dos 18 mil euros para auxiliar as vítimas da tragédia na Austrália.