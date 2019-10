Matic deve ‘fugir’ em breve para Milão

O médio sérvio Nemanja Matic está com um pé fora de Old Trafford. De acordo com as informações que chegam desde Inglaterra, o escasso tempo de utilização do jogador no Manchester United está na base desta movimentação, que poderá levar o jogador a rumar a Itália, assinando pelo Inter de Milão.

Em Manchester, o treinador Ole Gunnar Solskjaer não tem apostado muito no sérvio, ao passo que em Milão o técnico Antonio Conte está desesperado para adicionar mais um médio ao plantel nerazzurro.

Os agentes do jogador de 31 anos já estarão em contacto com o clube italiano visando uma transferência em janeiro de 2020.