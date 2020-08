Matic recorda infância difícil: «Na escola não tínhamos casa de banho, íamos à floresta»

Nemanja Matic é rico, bem sucedido, joga no Manchester United e fama não lhe falta. Mas o jogador sérvio não esquece as suas origens, tem um orgulho enorme na sua cidade, Sabac, que ainda hoje faz questão de ajudar.





"Não gosto de falar publicamente sobre a ajuda que dou, principalmente aos miúdos", contou o jogador, de 32 anos, num podcast do United. "Quando eu era criança, não tinha um campo para treinar, o que nós tínhamos era horrível, perto de um cemitério. Aquilo não era um campo, apenas puseram as balizas, as linhas e chamaram-lhe campo."Mas isso mudou. "Eu queria que as crianças tivessem um bom campo, onde pudessem treinar e evoluir. Se alguém quer jogar futebol, então tem de ter boas condições", afiançou o médio, que também quis melhorar a escola. "É importante ter uma boa escola. Na minha altura nem tínhamos uma casa de banho, tínhamos de ir à floresta... Sinto que é minha obrigação porque aqueles miúdos merecem ter melhores condições, seja na escola, seja para treinarem ou até um parque infantil para os mais pequeninos. Tento ajudar."Matic reconhece que ganha muito dinheiro. "Faço-o porque posso. Temos de ser honestos, no Manchester United, no Chesela ou no Arsenal, por exemplo, ganhamos muito e podemos gastar algum desse dinheiro a apostar no futuro porque muitos daqueles miúdos vão ser as estrelas de amanhã. E um dia vão ter de fazer o mesmo..."