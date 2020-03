Matic renova com o Manchester United por mais um ano

O Manchester United acionou a cláusula de extensão do contrato do médio Nemanja Matic por mais um ano, o que faz com que o jogador sérvio de 31 anos - que estaria livre para assinar por qualquer equipa no final da presente temporada - continue em Old Trafford na companhia dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot até ao verão de 2021.





Contudo, é expectável que Matic, transferido do Chelsea para o Manchester United em 2017 por 45 milhões de euros, prolongue a ligação com os red devils para lá de 2021.Após duas épocas e meia no Benfica e três temporadas e meia ao serviço do Chelsea, Matic está a cumprir a sua terceira temporada com a camisola do Manchester United, onde já realizou 109 partidas oficiais e apontou 4 golos.