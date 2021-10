Médico que ajudou a salvar adepto do Newcastle: «Fomos capazes de o trazer de volta»

O Newcastle-Tottenham, realizado domingo no St. James Park, ficou marcado por um momento dramático. Ainda na primeira parte, quando se aproximava o intervalo, um dos adeptos dos Magpies presentes no estádio sentiu-se mal e teve de ser assistido. Tratou-se de um homem de idade que sofreu um ataque cardíaco em pleno estádio. Porém, esta história acabou bem muito por graças ao médico Tom Pritchard, adepto da equipa da casa.





Na manhã desta segunda-feira, Pritchard foi um dos convidados do programa ‘BBC Breakfast’, onde detalhou o que se passou.Pritchard estava sentado a cerca de 30 filas de distância do adepto que sofreu o ataque cardíaco, todavia apressou-se até ao local e iniciou a massagem cardíaca antes do doutor do clube da casa, Paul Catterson, se juntasse a ele nos esforços para reanimar o adepto.Após 20 minutos, o fã saiu de maca e o clube confirmou que que estava "estável e a responder bem". Já Tom Pritchard foi ovacionado por inúmeros adeptos no estádio enquanto regressava ao seu lugar. Ao relembrar o momento em que muitos dos presentes no St. James Park o aplaudiram, Pritchard não escondeu o contentamento: "Diria que quando regressei ao meu lugar e 10 mil fãs cantavam ‘herói’ foi um dos melhores momentos da minha vida"."Nunca tinha feito isto fora do hospital. Estava um senhor de idade deitado nos bancos em paragem cardíaca e havia quem estivesse tentar fazer-lhe uma mensagem. Felizmente fomos rápidos. Outro amigo meu, Matty, veio comigo e demos-lhe um choque através do desfibrilador", relembrou o médico."Ele [o adepto] também teve sorte, pois chegaram muito rapidamente o médico de cuidados intensivos e um cardiologista e fomos capazes de o trazer de volta", afirmou.No final da entrevista, Pritchard teve tempo para falar sobre o jogo e do pouco que se lembrava. "Não tinha ideia do que se estava a passar atrás de mim. Simplesmente, concentrei-me e foquei-me no assunto que tinha em mãos. Quando voltei ao meu lugar não fazia ideia de que o jogo tinha sido interrompido", explicou.Recorde-se que Eric Dier eque rapidamente parou o jogo e as equipas recolheram aos balneários. Só após o adepto ter sido reanimado e evacuado do estádio é que a partida recomeçou.