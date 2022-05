Médio de 24 anos do Bournemouth supera cancro: «Mal posso esperar por voltar a jogar»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Brooks (@db_36)

David Brooks, médio galês do Bournemouth, fez esta terça-feira uma publicação no Instagram a anunciar que superou o cancro que lhe tinha sido diagnosticado em outubro do ano passado.O jogador, de 24 anos, passou os últimos meses a lutar contra uma leucemia e agora só pensa em voltar a jogar futebol."Passaram alguns meses desde a minha última publicação, mas neste período completei o meu tratamento contra o cancro. Quero agradecer ao incrível pessoal médico que me acompanhou pelo grande trabalho e apoio que me deram ao longo deste processo", começou por dizer Brooks numa publicação que fez no Instagram."Na semana passada encontrei-me com o especialista, que viu os meus exames finais. E estou muito feliz por dizer que o tratamento foi bem-sucedido, que tive alta e que me livrei do cancro. É incrível dizer estas palavras e estou muito agradecido por todas as mensagens que recebi, elas ajudaram-me nos períodos mais difíceis", prosseguiu.O médio quer agora voltar aos relvados. "Estou ansioso por começar a jornada de me colocar de novo em forma e de poder continuar a minha carreira de futebolista. Os meus companheiros no Bournemouth têm feito uma excelente época, estou ansioso por voltar ao estádio e apoiar a equipa num dos jogos mais importantes da época. Estou determinado a trabalhar ao máximo nos próximos meses e mal posso esperar por voltar a jogar diante de vocês, em campo, num futuro não muito distante."O Bournemouth, segundo no Championship, vai defrontar o Nottingham Forest, terceiro classificado, esta terça-feira.