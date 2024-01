Médio do Sunderland rejeita entrar em campo por querer sair do clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Club Communication: Alex Pritchard — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 27, 2024

O Sunderland emitiu este sábado um comunicado a informar que Alex Pritchard recusou entrar em campo frente ao Stoke City por querer sair do clube. O médio, de 30 anos, estava entre os eleitos para a partida, que se realiza ainda hoje, pelas 15 horas, mas terá deixado a convocatória por esse mesmo motivo."Na manhã de sexta-feira, Alex Pritchard informou o clube que já não estava disponível para ser selecionado e que, assim sendo, deixou o plantel para esta jornada. O médio também manifestou o seu desejo de deixar o Sunderland de imediato. O clube não fará mais comentários neste momento", pode ler-se em comunicado do clube inglês.Segundo a imprensa inglesa, Pritchard já tinha pedido para deixar o Sunderland no verão, mas não conseguiu encontrar destino.