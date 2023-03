Melhor treinador, jogador e defesa: Arsenal arrebata prémios do mês de março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Arsenal arrebatou três dos quatro prémios referentes ao mês de março na Premier League, perdendo apenas o de melhor golo para Jonny Castro, do Wolverhampton, apontado ao Leeds.De resto, foi tudo para o atual líder da Premier League. Buyako Sako venceu o prémio de melhor jogador do campeonato inglês em março, depois de dois meses consecutivos a ganhar Marcus Rashford (Manchester United).Nos treinadores, Mikel Arteta conquistou em março o quarto galardão desde que arrancou a temporada. Já na melhor defesa, Aaron Ramsdale destacou-se ao fechar a baliza diante do Bournemouth.