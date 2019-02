Mendy já se justificou: «Não quero problemas com o Pep!»

Mesmo não estando presente, Benjamin Mendy provocou esta sexta-feira um momento de certa forma insólito na conferência de imprensa de Pep Guardiola . Tudo por causa das suas ações nas redes sociais, nomeadamente pelo facto de durante a manhã ter partilhado uma foto nas Histórias do Instagram com localização em Hong Kong.A situação foi depois tema de conversa na tal conferência do espanhol, que se mostrou surpreendido e até soltou um palavrão na resposta, por considerar o seu pupilo "sortudo" por estar na Ásia, quando supostamente deveria estar em Barcelona, conforme tinha sido autorizado.E mesmo que Guardiola tenha levado a situação na brincadeira, não vá o diabo tecê-las, Mendy já veio a público justificar as suas ações. "Estava apenas a brincar com o meu motorista de Uber. Não quero problemas com o Pep", escreveu o francês no Twitter.Depois, refira-se, o gaulês continuou o tom de brincadeira e no Instagram partilhou uma foto do mapa do Mundo, com a localização "Todo o Mundo" e a hashtag #ondeestáMendy.