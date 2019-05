Menos 25% no salário: falhanço da Champions sai caro aos jogadores do Manchester United

Os jogadores do Manchester United vão sentir bastante (na sua carteira...) o peso do falhanço no apuramento para a Liga dos Campeões, já que segundo a Sky Sports a direção do clube decidiu avançar com um corte nos salários que pode ir até 25% em alguns dos futebolistas do plantel.De acordo com a emissora inglesa, a decisão enquadra-se numa nova política do clube de Old Trafford, que tenciona premiar os jogadores caso consigam cumprir determinados objetivos, mas também penalizá-los na eventualidade de não os atingirem. Ora, com o apuramento para a Champions falhado, assim como um dos primeiros postos na tabela - o Manchester United é apenas sexto -, a direção não terá outro remédio que avançar para um corte duro no salário de algumas das suas estrelas.Naturalmente os jogadores mais afetados pelo corte são aqueles que mais ganham, surgindo à cabeça nomes como Alexis Sánchez ou Paul Pogba, jogadores que auferem qualquer coisa como 584 e 350 mil euros semanalmente, respetivamente. Ora, com este corte de quarto no salário, o médio chileno ganhará menos 150 mil euros (para 438), ao passo que o francês receberá menos 90 mil euros, para uns 'simpáticos' 262 mil euros...