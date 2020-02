Mercado de verão em Inglaterra vai encerrar na mesma altura das ligas europeias

O período para transferências na Primeira Liga inglesa antes do início da próxima época vai encerrar a 1 de setembro, em linha com as principais ligas europeias, decidiram esta quinta-feira os clubes participantes na competição.

O fecho do mercado de verão em Inglaterra foi antecipado para a data de início do campeonato nos últimos anos, uma situação que colocava as equipas inglesas em situação de inferioridade em relação a clubes de outros países.

A reunião de hoje definiu a data de 1 de setembro de 2020, às 17:00, como limite para inscrição de novos futebolistas, evitando que os clubes ingleses fiquem impedidos de reagir a saída de última hora de jogadores para outras ligas.