Mercado fechou em definitivo em Inglaterra: eis as últimas contratações

Depois do frenesim do dia 4 de outubro, com o fecho da janela internacional, a Premier League encerrou esta sexta-feira também a sua janela de transferências nacionais, num dia que acabou por ficar marcado por alguns negócios de última hora com montantes elevados envolvidos.





Um dos negócios de última hora foi operado pelo Tottenham, que acabou por dar a José Mourinho o defesa central que os spurs há muito procuravam. Foi ele Joe Rodon, galês de 22 anos que assinou até 2025 e foi contratado ao Swansea por 12 milhões de euros. Nos spurs houve ainda mexidas no lado inverso, com Cameron Carter-Vickers a ser emprestado por uma temporada ao Bournemouth e Josh Oluwayemi ao Maidenhead United (até janeiro).Ainda em Londres, o holandês Terence Kongolo acertou com o Huddersfield, por 5 milhões de euros, o retorno ao Fulham, clube com o qual assinou até 2024. Já o West Ham garantiu um dos jogadores mais entusiasmantes do Championship, ao assegurar o empréstimo do argelino Said Benrahma junto do Brentford por uma temporada, num acordo no qual há uma cláusula de opção obrigatória de 22 milhões de euros (o empréstimo custará 6 milhões).No plano inverso, nota ainda para Yannick Bolasie, que viu uma possível transferência fracassar. "Desapontado por não ter conseguido fechar o negócio a tempo. Assinei e enviei tudo, esperei até às 19 horas com uma esperança real. Da minha parte sei que fiz tudo e estava disposto a abdicar de muito. Tudo o que posso fazer é agradecer ao Neil Warnock e desejar ao Middlesbrough o melhor nesta época. Agora vou focar-me em voltar ao Everton e continuar a trabalhar no duro todos os dias, para estar pronto caso seja chamado", escreveu o ex-Sporting.Angus Gunn no Stoke City por empréstimo do SouthamptonJack Butland no Crystal Palace em definitivo proveniente do Stoke CityHarry Wilson cedido ao Cardiff City pelo Liverpool até final da épocaJoel Latibeaudiere contratado em definitivo pelo Swansea City ao Manchester CityKasey Palmer no Swansea City por empréstimo do Bristol CityRyan Bennett deixa o Wolverhampton e ruma ao SwanseaBen Woodburn emprestado pelo Liverpool ao Blackpool até 17 de janeiroJake Clarke-Salter cedido ao Birmingham City pelo Chelsea