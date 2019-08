Mercado já fechou mas o Barcelona ainda espera fax do Tottenham por Coutinho

Philippe Coutinho foi um dos alvos do Tottenham para reforçar a equipa nos últimos momentos do mercado de transferências e, ao que parece, o negócio chegou até a estar bem encaminhado. De acordo com o 'Mundo Deportivo', spurs e Barcelona chegaram a um entendimento via contacto telefónico na terça-feira para um empréstimo de uma temporada, que ficaria selado através de um segundo contacto, agora via fax, no qual seguiria o acordo, onde apenas faltava a assinar de Daniel Levy, presidente dos ingleses. Os culés enviaram a sua parte... os spurs nunca responderam.É essa a história partilhada este domingo pelo referido jornal, que dá conta de negociações feitas entre as duas direções na terça-feira, as quais levaram ao envio da tal documentação já madrugada dentro em Miami, cidade norte-americana onde os catalães estavam instalados. Os documentos terão chegado bem cedo a Londres, faltando apenas na altura aos spurs colocar a assinatura do seu presidente, até porque tudo estava já fechado. Coutinho até estava pronto a deixar a concentração para rumar a Londres...Em Miami (e Barcelona) esperou-se o envio de uma resposta ao longo do dia de quarta-feira, e depois também na quinta, dia do fecho do mercado na Premier League, mas as horas foram passando e nada chegou às mãos dos dirigentes e advogados do Barcelona. E para piorar as coisas, o Tottenham não só não respondeu, como acabou por anunciar um reforço precisamente para a mesma posição do brasileiro, o argentino Giovani Lo Celso.Basicamente, ou o fax avariou... ou o Tottenham esqueceu-se de dar uma resposta.