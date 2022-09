Mesaque Djú deixa o West Ham em definitivo e assina pelo OFI Creta

Mesaque Djú deixou o West Ham em definitivo e foi oficializado como reforço pelo OFI Creta para as próximas duas temporadas. O avançado português vai vestir a camisola número 7.O extremo luso, campeão europeu de sub-17 e sub-19 de quinas ao peito, estava em Inglaterra desde 2018/19 e sempre a representar os hammers, mas acabou por nunca vestir a camisola principal dos londrinos.Djú cumpriu praticamente toda a formação com a camisola do Benfica, deixando o clube em 2018/19 para assinar pelo West Ham.O OFI Creta é o atual 11º classificado do campeonato helénico, com quatro pontos ao cabo de cinco jornadas.