Mia Khalifa elege melhor onze da Premier League e as justificações são deliciosas

Se não esteve preso numa gruta nos últimos dez anos sabe perfeitamente quem é Mia Khalifa, a icónica estrela de filmes pornográficos que depois de colocar ponto final na carreira se dedicou às apostas desportivas, sendo figura recorrente de várias empresas onde publicita jogos de futebol, basquetebol, futebol americano e hóquei no gelo.

Adepta confessa do West Ham, a esbelta Khalifa conhece (mais ou menos) os principais craques da Premier League e, por isso, foi convidada a eleger o onze de sonho na ‘Fantasy Premier League’ e a explicar as decisões.

"Eu adoro a Premier League mas não conheço muito bem todas as equipas. De qualquer modo aceitei o desafio", revelou Khalifa, que escolheu os seguintes craques – Matt Ryan, Kyle Walker, Virgil Van Dijk, Harry Maguire, Declan Rice, Aaron Mooy, Raheem Sterling, Daniel James, Felipe Anderson, Harry Kane e Mo Salah.

Melhor do que a lista de craques são as explicações dadas para cada uma das escolhas.

Matt Ryan (Brighton) – Para ser sincera escolhi este tipo porque achei que era o Matt Ryan dos Atlanta Falcons. Mas ele é um rapaz simpático de uma equipa péssima, por isso simpatizei com ele e escolhi-o para guarda-redes da minha equipa.

Virgil Van Dijk (Liverpool) – Escolhi-o porque se fosse treinadora não existia um nome que gostasse mais de chamar. E ficamos por aqui…

Harry Maguire (Manchester United) – Assinou um contrato chorudo e mesmo sendo uma novata nestas coisas da Premier League, sei que isso significa que tem qualidade.

Kyle Walker (Manchester City) – Ele tem 200 pares de ténis e eu tenho 200 pares de saltos altos. É basicamente a mesma coisa. De qualquer modo, quero alguém que partilhe os meus valores na minha equipa.

Declan Rice (West Ham) - O primeiro jogo que vi ao vivo da Premier League foi o West Ham-Arsenal. Ele fazia anos nesse dia e marcou golo, portanto significa que é um sortudo e a minha equipa precisa de muita sorte.

Aaron Mooy (Brighton) – Ele é o Kawhi Leonard do futebol. Não é convencido, parece-me ser simpático e é lindo de morrer.

Raheem Sterling (Manchester City) – Vi esse sacana a correr e é ouro autêntico. Corre quase tanto como eu…

Daniel James (Manchester United) – Ouvi dizer que a mãe dele teve de assinar uma autorização para ele jogar na Premier League. Deve ter para aí uns 12 anos, certo?

Felipe Anderson (West Ham) – É o meu jogador favorito da Premier League.

Harry Kane (Tottenham) e Mo Salah (Liverpool) – Mesmo quem não percebe nada de Premier League sabe que eles são os dois melhores jogadores do campeonato.

Dedicada ao futebol

Como vimos esta é apenas mais uma incursão de Mia Khalifa no universo do futebol. Depois de se dedicar à NBA, NFL e NHL, a antiga atriz foi aconselhada pelo seu agente a investir no ‘soccer’, de onde poderia tirar os devidos dividendos.

Provocação a Karius Provocação a Karius

Começou com umas provocações a alguns jogadores, como dói o caso de Loris Karius, depois de alguns dos frangos mais mediáticos do guarda-redes e chegou até à oficialização do ‘amor’ pelo West Ham, do qual é uma espécie de embaixadora não oficial.

Também provocou Matteo Guendouzi, do Arsenal, com um tweet brilhante: "Vai-te lixar mariquinhas. Vi-te ir ao chão mais vezes neste jogo do que eu durante todo o ano de 2014."