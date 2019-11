Micah Richards fala sobre a 'mina' que Balotelli era no Manchester City

Micah Richards, defesa inglês que fez praticamente toda a sua carreira no Manchester City, revelou alguns segredos do balneário da sua altura. O jogador explicou como Mario Balotelli era uma autêntica 'mina' no clube, devido ao elevado número de multas que tinha de pagar."Pela altura do natal já tínhamos angariado 50 ou 100 mil euros em multas e tudo porque o Balotelli chegava sempre atrasado", revelou em entrevista à BBC Radio, acrescentando que o dinheiro era sempre distribuído por instituições de caridade, precisamente durante a quadra natalícia.Vincent Kompany era o jogador responsável por apontar quem chegava atrasado aos treinos e Richards, como sub-capitão, ficava algumas vezes encarregue disso mesmo, chegando a perdoar alguns atrasos ao agora avançado do Brescia."Cheguei a dizer ao Balotelli: 'Hoje perdoo-te'. Mas adiantava de pouco, porque ele atrasava-se constantemente", mencionou.