Micah Richards revela 'regra' no City que pode 'tirar' prémio de jogador do ano a Bruno Fernandes

Antigo jogador do Manchester City - atuou no clube desde a formação (2001) até 2015 - Micah Richards revelou a existência de uma 'regra oculta' no seio no balneário do clube no que diz respeito aos votos para o prémio de melhor jogador do ano para a PFA (Associação de Futebolistas Profissionais). Uma 'regra' que, explica a imprensa inglesa, pode fazer a diferença na hora de decidir o prémio, que tem em Bruno Fernandes um dos mais fortes candidatos.





"Há uma 'regra' no balneário do Manchester City, pelo menos durante a minha carreira lá, em relação ao prémio de melhor jogador do ano. Se alguém do Manchester United estiver na corrida, mas houver um jogador do Liverpool ou Chelsea que esteja a um nível similar, então o nosso voto iria para Stamford Bridge ou Anfield. É uma política comum a todos os balneários: não votas no teu rival", declarou o defesa, ao 'Daily Mail'.Ainda assim, Richards assume que neste caso iria contra essa 'regra'. "Há exceções quando tens de reconhecer o brilhantismo de alguém. Lembro-me que em 2007 votei no Cristiano Ronaldo e em 2010 no Wayne Rooney, pois teria sido absurdo tomar outra decisão após as incríveis campanhas de ambos. E se estivesse no balneário agora, iria ter de votar contra a 'regra'. Há imensos candidatos fortes, não apenas o Rúben Dias e o Ilkay Gundogan, mas o melhor jogador de 2020/21 é o Bruno Fernandes", atirou.E justifica: "Os números deles nesta fase da época são assustadores para um médio: 15 golos e 10 assistências. Está envolvido num golo, seja a marcar ou assistir, a cada 84 minutos. Criou 71 chances e não creio que o Man. United estaria no top-4 sem ele. A grande marca de um jogador é aquilo que ele faz aos outros na equipa e o Fernandes ajudou a melhorar todos os que estão à sua volta. Já ganhou reputação. Se não estou a ver o jogo e me dizem que o United marcou penso logo 'foi o Bruno'".