"Preciso de me manter em forma e pronto. Felizmente posso ter mais algum tempo de jogo e ainda sinto gosto em treinar. E estou a tentar ajudar ainda mais porque percebo em que situação me encontro", acrescentou o médio que há 12 anos se transferiu do Tottenham para o United, onde somou até agora 463 jogos, cinco títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões.



Michael Carrick, veterano médio do Manchester United, confirmou esta segunda-feira que se vai retirar no final da temporada. O internacional inglês de 36 anos, que fez apenas quatro jogos até agora devido a problemas de coração, salientou que vai fazer o que o corpo lhe anda a pedir."Chega uma altura na vida em que o teu corpo te diz que é tempo de parar. É nessa fase que eu estou. Depois da questão do coração passei dois ou três dias a pensar, 'será que vou mesmo continuar?' Voltei a estar apto e quis terminar nas minhas condições", adiantou Carrick na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Sevilha.