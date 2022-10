Michael Carrick preparado para assumir banco do Middlesbrough

Michael Carrick, de 41 anos, parece estar a caminho do banco de suplentes do Middlesbrough, equipa do Championship. No seguimento da saída de Chris Wilder, o antigo médio do Manchester United é visto como o preferido da direção do Boro, que deve anunciar o treinador muito em breve.

Carrick já assumiu em círculo privado que está ‘desesperado’ para assumir o cargo de treinador principal, depois de ser interino no United após a saída de Ole Gunnar Solskjaer.

Recorde-se que Carrick cumpriu 464 jogos pelos red devils, onde se tornou figura muito querida dos adeptos, antes de rumar ao Tottenham.