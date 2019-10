Michel Vorm regressa ao Tottenham até final da época

O guarda-redes holandês Michel Vorm vai voltar a representar o Tottenham até final da época, depois de ter terminado contrato em junho passado, anunciou esta segunda-feira o clube da Premier League.





O guardião, 15 vezes internacional pela seleção 'laranja', regressa aos 'Spurs' para discutir um lugar na baliza com o argentino Paulo Gazzaniga, uma vez que o habitual titular, o francês Hugo Lloris, lesionou-se com gravidade no cotovelo esquerdo no início de outubro e só deverá regressar aos relvados em 2020."Estou feliz por estar de volta. Estive aqui cinco temporadas, então, para mim, é como voltar a casa", referiu Vorm, de 35 anos, ao site oficial do clube na Internet.