Middlesbrough volta a surpreender: depois do Man. United, agora elimina o Tottenham da Taça

O Middlesbrough eliminou esta terça-feira o Tottenham, em casa, no prolongamento da Taça de Inglaterra. A formação do segundo escalão do futebol inglês 'aguentou' o nulo em 90 minutos e apontou o único golo por Josh Coburn (1-0).O 'Boro' volta a surpreender. Esta é a segunda equipa da Premier League que elimina na presente edição da prova, depois de afastar o Manchester United, em Old Trafford. Seguem-se agora os quartos-de-final da Taça de Inglaterra.