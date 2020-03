Mikel Arteta é ‘fã’ de Partey e quer levá-lo para Londres

Thomas Partey, possante médio do Atlético de Madrid, está na mira do Arsenal. De acordo com a informação que chega desde Inglaterra, o treinador Mikel Arteta é um confesso fã das qualidades do jogador colchonero e equaciona uma possível transferência no próximo mercado de transferências.

Partey tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros mas, ainda assim, a formação londrina poderá tentar o negócio pelo jogador de 26 anos.

Partey tem contrato com o clube espanhol até 2023 e já tem em cima da mesa uma proposta de renovação.