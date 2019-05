Milner: «Messi chamou-me de 'burro' várias vezes»

James Milner e Leo Messi protagonizaram alguns duelos 'quentinhos' nas meias-finais da Liga dos Campeões, com o médio inglês do Liverpool a impor a sua presença com algumas entradas mais duras, que deixaram o argentino à beira de um ataque de nervos. Um dos momentos mais quentes neste duelo aconteceu na 1.ª mão, em Camp Nou, quando o 10 do Barça foi travado pelo adversário e, furioso, o visou com palavras em espanhol no caminho para os balneários. O 'problema' para La Pulga é que Milner... percebeu tudo o que estava a ser dito.





"Ele não estava feliz... Enquanto íamos para o túnel começou a dizer-me uma data de coisas em espanhol. A chamar-me 'burro', algo que no futebol espanhol também se usa para quem está sempre a dar pancada. Perguntei-lhe se estava tudo bem com ele, mas não entendeu... Acho que ele não sabia que eu estava a perceber o que ele estava a dizer em espanhol. Disse-me 'só me fizeste aquela falta porque te fintei'. Deixei-o a falar sozinho naquele ponto e fui para o balneário", começou por revelar o médio inglês, que mesmo assim não guarda rancor do argentino. Antes pelo contrário..."Só lhe tenho admiração, pois ganhou o direito de dizer o que quer. O que fez naquele jogo, o que fez ao longo da carreira, torna-o num adversário difícil de enfrentar. Se tentares travá-lo não podes ter medo de ser ridicularizado. Fi-lo. Fui fintado por ele e esse vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes. Não foi a primeira, nem será a última vez. Ele é um jogador incrível, mas quando o enfrentas futebolistas desta qualidade tens de lhes mostrar que estás ali e que não pode ser tudo à sua maneira. Tens de tentar quebrar-lhes o ritmo. Não queres magoá-los, mas sendo um jogo físico tens de o tirar do seu ritmo. É parte do jogo, a sua parte mental", explicou o médio, que acabou por ter a última gargalhada neste 'duelo', já que avançou para a final e o Barcelona ficou pelo caminho.